Британское издание The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих и чиновников сообщило, что проблемы Вооруженных сил Украины на фронте усугубляются из-за нехватки личного состава, в то время как кампания по мобилизации едва ли выполнена даже на две трети от исходной цели.