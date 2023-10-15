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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польша во 2-й раз не смогла победить Молдову в отборе на Евро-2024 и идет 3-й за тур до конца. Впереди Чехия и Албания, сыгравшие на матч меньше

Польша во 2-й раз не смогла победить Молдову в отборе на Евро-2024 и идет 3-й за тур до конца. Впереди Чехия и Албания, сыгравшие на матч меньше

Команда Фернанду Сантуша дома сыграла вничью с Молдовой (1:1). Ранее она уже теряла очки в матче с этим соперником: 20 июня поляки проиграли 2:3 в гостях.

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