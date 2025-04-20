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Павел Дуров поздравил всех с Пасхой фотографией с козлятами

Павел Дуров поздравил всех с Пасхой фотографией с козлятами

Основатель Telegram запечатлен в хлеву с голым торсом. Павел Дуров. © lukomore. org/globallookpress.comМиллиардер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров порадовал аудиторию своей свежей фотографией с голым торсом.

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