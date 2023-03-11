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Пушилин: войска Украины в ходе боев за Волноваху расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути

Пушилин: войска Украины в ходе боев за Волноваху расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути

Вооруженные силы Украины во время боев за город Волноваху расстреливали из танков в упор больницы, жилые дома, все, что попадалось на пути.

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