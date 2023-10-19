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Госдума утвердила новые правила сбора нефтегазовых доходов России

Госдума утвердила новые правила сбора нефтегазовых доходов России

Госдума в третьем чтении приняла закон об изменении параметров бюджетного правила. О новых правилах сбора нефтегазовых доходов говорится в тексте документа, размещенного в системе обеспечения законодательной деятельности.

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