Компания из Москвы отгрузила 200 тысяч лопат для уборки снега в декабре 2022 года

Спрос на лопаты для снега в столице в 2022 году вырос на фоне обильных осадков. Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов «ГАММА-ПЛАСТ» в декабре на треть увеличил отгрузку лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года.