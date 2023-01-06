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Компания из Москвы отгрузила 200 тысяч лопат для уборки снега в декабре 2022 года

Компания из Москвы отгрузила 200 тысяч лопат для уборки снега в декабре 2022 года

Спрос на лопаты для снега в столице в 2022 году вырос на фоне обильных осадков. Один из ведущих производителей полимерных композиционных материалов «ГАММА-ПЛАСТ» в декабре на треть увеличил отгрузку лопат по сравнению с зимним периодом 2021 года.

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