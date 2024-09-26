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Белоусов поздравил ВС России с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

Белоусов поздравил ВС России с освобождением Украинска и Лесовки в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов выразил признательность командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады в связи с их ролью в освобождении населённых пунктов Украинск и Лесовка на территории ДНР.

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