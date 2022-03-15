«Месси растерял всю магию после ухода из «Барсы», а Роналду делает нереальные хет-трики в 37. Вопрос о величайшем закрыт». Морган о форвардах

Пирс Морган в очередной раз вступил в спор по поводу сравнений Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер в своем твиттере не согласился с высказыванием Алекса Фергюсона о том, что Месси в отличие от Роналду не способен заиграть в любой команде.