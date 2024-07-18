Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии провели на ФАД «Кавказ» профилактическое мероприятие «Ребенок - пассажир!»

Сотрудники отделения пропаганды Госавтоинспекции Северной Осетии совместно с инспекторами Отдельного батальона по обслуживанию ФАД на федеральной автодороге «Кавказ» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» провели мероприятие под условным названием «Ребенок - пассажир!».
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