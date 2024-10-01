Министр обороны Украины Умеров уволил своих замов

Представления об увольнении заместителей министра обороны Украины Станислава Гайдера, Александра Сергия и Юрия Джигира подписал глава ведомства Рустем Умеров, сообщил он 1 октября в Telegram-канале министерства.
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