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Нижегородская правда

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Почти каждый третий нижегородец в детстве мечтал стать учителем

Почти каждый третий нижегородец в детстве мечтал стать учителем

31% жителей Нижегородской области в детстве мечтали стать учителями. 21% из них построили карьеру в другой сфере, а 10% действительно нашли себя в педагогике, сообщили аналитики hh.

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