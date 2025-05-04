Путин о трудностях работы: недостаток времени с близкими компенсируется

В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент России Владимир Путин рассказал о сложностях своей работы, связанных с большой загруженностью и нехваткой времени на близких, однако отметил, что эти трудности компенсируются другими аспектами.
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