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Путин о трудностях работы: недостаток времени с близкими компенсируется

Путин о трудностях работы: недостаток времени с близкими компенсируется

В документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" президент России Владимир Путин рассказал о сложностях своей работы, связанных с большой загруженностью и нехваткой времени на близких, однако отметил, что эти трудности компенсируются другими аспектами.

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