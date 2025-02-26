Форвард "Вашингтона" Эллер назвал Овечкина единственным в своем роде

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Калгари Флэймз" заявил, что рад выступать в одной команде вместе с россиянином Александром Овечкиным.
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