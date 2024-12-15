Знаменитый недорогой японский внедорожник возвращается: появились фото

Mitsubishi готовится к возвращению культовой модели Pajero Mini, снятой с производства в 2012 году. Японское издание Best Car сообщило о начале разработки нового поколения этого крошечного покорителя бездорожья, и первые детали обещают интересную картину.
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