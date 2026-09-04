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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суд Иллинойса не стал рассматривать иск Робби Авилы, баскетболист может попытаться вернуться в NCAA через другой штат

Робби Авила пытается вернуться в NCAA на 5-й год после заключения контракта Exhibit 10 с «Лейкерс». Сообщается, что у него есть предложения от Сент-Луиса на 1 млн и от Миссисипи на 2 млн.

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