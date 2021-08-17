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Экс-глава Генштаба ВС России рассказал о способах защиты от талибов

Экс-глава Генштаба ВС России рассказал о способах защиты от талибов

Использование дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в качестве «длинной руки» станет ответом России на возможную агрессию талибов против стран ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

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Геннадий Бережнов
Балуевский похож на западных стратегов, которые ждут нападения России. Откуда он взял, что талибы могут напасть и зачем им это надо? Он экс как и все бывшие высказыватели !

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