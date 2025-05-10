«Помогли победить»: Участник СВО назвал главные ценности России

Патриотизм и любовь к Родине являются главными ценностями России и любого суверенного государства, уверен член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев.
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