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Брайант Кроуфорд стал игроком "Автодора"

Брайант Кроуфорд стал игроком "Автодора"

Сегодня стало известно, что 27-летний разыгрывающий Брайант Кроуфорд подписал контракт с саратовским баскетбольным клубом "Автодор".

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