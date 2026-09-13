Весь запад Йемена пал. У них теперь есть всё". Теперь и западные источники описывают ситуацию в Йемене как катастрофу планетарного масштаба.
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