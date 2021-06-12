Башня Лахта-центра окрасилась в триколор в честь Дня России

Кадры с водной глади Финского залива прислали очевидцы.Сегодня вся страна отмечает День России. Праздник достаточно молодой — 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
Кадры с водной глади Финского залива прислали очевидцы.Сегодня вся страна отмечает День России. Праздник достаточно молодой — 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации.
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