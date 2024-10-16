«Барселона» должна 147 млн евро за игроков – еще не рассчитались за трансферы Левандовского, Рафиньи и Торреса, сделанные в 2022-м. За поляка нужно заплатить 7 клубам

Как пишет As, ссылаясь на данные из финансового отчета каталонцев, в общей сложности «Барса» должна клубам за трансферы игроков чуть более 147 миллионов евро, из которых 45 миллионов подлежат возврату в краткосрочной перспективе и 102 миллиона – в долгосрочной.