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От Мэрилин Монро до соцсетей: как Голливуд заработал миллионы на культе «глупой блондинки»

От Мэрилин Монро до соцсетей: как Голливуд заработал миллионы на культе «глупой блондинки»

Культ «глупой блондинки», десятилетиями остававшийся одним из самых прибыльных коммерческих штампов Голливуда, прошёл путь от послевоенных кинематографических комедий до алгоритмов современных соцсетей.

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