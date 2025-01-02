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«Весной будет другой «Зенит» и другой Вендел. Нельзя говорить, что клуб выпал из гонки за титул». Деменко о сине-бело-голубых

После 18 туров петербуржцы занимают в таблице второе место, уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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