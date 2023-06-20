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"Известия": Минцифры создаст правила использования глушилок для БПЛА из-за появления помех

"Известия": Минцифры создаст правила использования глушилок для БПЛА из-за появления помех

В России ведется работа по созданию правил использования систем борьбы с дронами после того, как их массовое внедрение стало создавать помехи мобильному интернету, глушить голосовые звонки, WiFi, промышленные системы и электронику силовых структур.

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