"Известия": Минцифры создаст правила использования глушилок для БПЛА из-за появления помех

В России ведется работа по созданию правил использования систем борьбы с дронами после того, как их массовое внедрение стало создавать помехи мобильному интернету, глушить голосовые звонки, WiFi, промышленные системы и электронику силовых структур.
В России ведется работа по созданию правил использования систем борьбы с дронами после того, как их массовое внедрение стало создавать помехи мобильному интернету, глушить голосовые звонки, WiFi, промышленные системы и электронику силовых структур.
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