Мантуров указал на важность импортозамещения

РИА Новости/Кристина Кормилицына В РФ важно поддерживать импортозамещение. Об этом заявил первый вице-премьер страны Денис Мантуров после встречи главы государства Владимира Путина с представителями деловых кругов.
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