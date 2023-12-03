Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»

Виктор Горшков

" Хорошо" Судить не за что не отвечая. Поклонская борется и за Россию,и за Украину Всеми возможными для своего сознания. Она честна перед собой и перед людьми ,несмотря на все ошибки в ее жизни. КАк говорил Иисус Христос: " бросьте в меня камень,кто не грешен". Психологи говорят, то что вы замечаете в другом человеке ,то в вас и существует. Она не политик,ее хотели использовать верхушка элиты,сделать ее в какой то степени "знаменем Крыма". Не получилось и они сразу повесили на нее всякой гадости и многие люди повелись на это. Она просто хочет быть полезна России меру своих способностей.