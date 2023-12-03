Политнавигатор Воздерживавшаяся несколько месяцев от политических выступлений бывший прокурор Крыма и экс-депутат Думы Наталья Поклонская опубликовала длинное воспоминание о событиях времен Евромайдана, а заодно и свою свежую фотографию, где бывшая героиня Русской весны выглядит утомленной – в отличие от многочисленных сессий времен работы в парламенте.
Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»
Комментарии
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Виктор Горшков
" Хорошо" Судить не за что не отвечая. Поклонская борется и за Россию,и за Украину Всеми возможными для своего сознания. Она честна перед собой и перед людьми ,несмотря на все ошибки в ее жизни. КАк говорил Иисус Христос: " бросьте в меня камень,кто не грешен". Психологи говорят, то что вы замечаете в другом человеке ,то в вас и существует. Она не политик,ее хотели использовать верхушка элиты,сделать ее в какой то степени "знаменем Крыма". Не получилось и они сразу повесили на нее всякой гадости и многие люди повелись на это. Она просто хочет быть полезна России меру своих способностей.
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12 час.
ВераВерная
Поклонская - мультяшный персонаж. На волне присоединения Крыма вытащили ее на политическую арену, но вся ее деятельность на этом поприще была, мягко говоря, неумной. Она украинка, живущая и работающая в России, поэтому будет навечно обречена висеть между молотом и наковальней. И тут прогнуться надо, и там своих оправдать. Такие люди доверия не вызывают.
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12 час.
Александр Григоров
И куда делась наша Няша...на фото обычная хохлушка...
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12 час.
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