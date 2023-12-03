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  • Пульхерия Djem
    Ты бы точно снял.«Ради кого мы жил...
  • zygmund nedialkow
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  • Женя Мукажанов
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Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»

Поклонская после долгого перерыва вспомнила, как там «в Украине»

Политнавигатор Воздерживавшаяся несколько месяцев от политических выступлений бывший прокурор Крыма и экс-депутат Думы Наталья Поклонская опубликовала длинное воспоминание о событиях времен Евромайдана, а заодно и свою свежую фотографию, где бывшая героиня Русской весны выглядит утомленной – в отличие от многочисленных сессий времен работы в парламенте.

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Комментарии
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Виктор Горшков
&quot; Хорошо&quot; Судить не за что не отвечая. Поклонская борется и за Россию,и за Украину Всеми возможными для своего сознания. Она честна перед собой и перед людьми ,несмотря  на все ошибки в ее жизни. КАк говорил Иисус Христос: &quot; бросьте в меня камень,кто не грешен&quot;. Психологи говорят, то что вы замечаете в другом человеке ,то в вас и существует. Она не политик,ее хотели использовать верхушка элиты,сделать ее в какой то степени &quot;знаменем Крыма&quot;. Не получилось и они сразу повесили на нее всякой гадости и многие люди повелись на это. Она просто хочет быть полезна России меру своих способностей.
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12 час.
ВераВерная
Поклонская - мультяшный персонаж. На волне присоединения Крыма вытащили ее на политическую арену, но вся ее деятельность на этом поприще была, мягко говоря, неумной. Она украинка, живущая и работающая в России, поэтому будет навечно обречена висеть между молотом и наковальней. И тут прогнуться надо, и там своих оправдать. Такие люди доверия не вызывают.
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12 час.
Александр Григоров
И куда делась наша Няша...на фото обычная хохлушка...
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12 час.

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