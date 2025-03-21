Трамп в окружении школьников распустил Минобразования. Он считает, что США «тратят больше денег на одного ученика, чем любая другая страна», но занимают почти последнее место по уровню успеваемостиVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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