Названы причины возможной отставки Буданова

Кадровые перестановки в правительстве Украины, включая возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост министра обороны, преследуют три цели, считает политолог Александр Асафов.
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