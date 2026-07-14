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Названы причины возможной отставки Буданова

Названы причины возможной отставки Буданова

Кадровые перестановки в правительстве Украины, включая возможное назначение главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на пост министра обороны, преследуют три цели, считает политолог Александр Асафов.

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