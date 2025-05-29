Чем грозит алкоголь за рулем в 2025 году: штрафы, лишение прав и арест

Промилле – это измерительная величина, позволяющая определить концентрацию алкоголя в организме. Какие значения допустимы за рулем, отличается ли российская норма от зарубежных стандартов, существует ли вообще допустимый порог и при каком уровне алкоголя грозит лишение водительских прав, рассказывает «РБК Вино».