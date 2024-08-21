⚡ Из-за аварии часть Сак осталась без света Как сообщают в «Крымэнерго», на месте работает аварийная бригада, примерное время восстановления электроэнергии — 3 часа.
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⚡ Из-за аварии часть Сак осталась без света Как сообщают в «Крымэнерго», на месте работает аварийная бригада, примерное время восстановления электроэнергии — 3 часа.