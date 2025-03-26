Москвич простил попытку отравления пирожком с ртутью: история ревности

В Москве произошел инцидент: местный житель простил знакомого, пытавшегося его отравить пирожком с ртутью.
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