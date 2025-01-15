Депутат Гусев попросил ограничить ловлю рыбы в Черном и Азовских морях

Первый заместитель руководителя партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев направил письмо в Роспотребнадзор с просьбой ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за ЧП с мазутом у Керченского пролива.