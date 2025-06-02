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Журнал о бизнесе и инвестициях

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На «Яндекс Маркете» начали продавать продукты от «ВкусВилла»

На «Яндекс Маркете» начали продавать продукты от «ВкусВилла»

Продукты от «ВкусВилла» появились на «Яндекс Маркете». Сейчас пользователям маркетплейса уже доступны косметические продукты от ретейлера, такие как средства для ухода за кожей и волосами, а также товары для дома, в том числе бытовая химия.

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