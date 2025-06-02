На «Яндекс Маркете» начали продавать продукты от «ВкусВилла»

Продукты от «ВкусВилла» появились на «Яндекс Маркете». Сейчас пользователям маркетплейса уже доступны косметические продукты от ретейлера, такие как средства для ухода за кожей и волосами, а также товары для дома, в том числе бытовая химия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)