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Главные тренеры подвели итоги матча «Водника» против «Сисбельмаша»

Главные тренеры подвели итоги матча «Водника» против «Сисбельмаша»

Вчерашняя встреча на архангельском стадионе «Труд» закончилась разгромом гостей из НовосибирскаНа послематчевой пресс-конференции главный тренер «Водника» Иван Максимов сказал, что после недавнего матча с «Динамо», который выдался весьма непростым, и в нём «было оставлено много эмоций», команде понадобилось время на раскатку.

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