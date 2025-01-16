Главные тренеры подвели итоги матча «Водника» против «Сисбельмаша»

Вчерашняя встреча на архангельском стадионе «Труд» закончилась разгромом гостей из НовосибирскаНа послематчевой пресс-конференции главный тренер «Водника» Иван Максимов сказал, что после недавнего матча с «Динамо», который выдался весьма непростым, и в нём «было оставлено много эмоций», команде понадобилось время на раскатку.