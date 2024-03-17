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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Канчельскис: «Спартак» каждый год все проваливает. И каждый год начинает заново заводить ту самую шарманку: «Мы лучшие! Мы чемпионы!»

«Какой сейчас толк менять Абаскаля? Надо работать до конца. Но ничего не случится и ничего не изменится.

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