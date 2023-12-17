Этот день в авиации. 17 декабря

У нас в Луговой тоже чать самолетов с десантниками садилась.

ВН

Валерий Николаевич

УРкаина - это Украина? Да, есть пока такая страна. "Узбагойся" слово мне незнакомое, может это что-то лично с вами связанное? Прошу вас, следите за языком