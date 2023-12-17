Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Свежие комментарии

  • Юрий Баканов
    👍😀👍 Спасибо!Этот день в авиац...
  • Валерий Николаевич
    УРкаина - это Украина? Да, есть пока такая страна. "Узбагойся" слово мне незнакомое, может это что-то лично с вами св...Этот день в авиац...
  • sevier82 Широбоков
    У нас в Луговой тоже чать самолетов с десантниками садилась.Этот день в авиац...

Этот день в авиации. 17 декабря

Этот день в авиации. 17 декабря

1899 - Родился лётчик-испытатель Попов Константин Константинович. 1903 - Первая попытка взлёта самолёта «Флайер» (Wright Flyer, пилот - Орвилл Райт).

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Комментарии
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sevier82 Широбоков
1979 &quot;осуществила перелёт по маршруту Энгельс-Ташкент-Кабул&quot;
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23 час.
sevier82 Широбоков
У нас в Луговой тоже чать самолетов с десантниками садилась.
Ответить
23 час.
ВН
Валерий Николаевич
УРкаина - это Украина? Да, есть пока такая страна. &quot;Узбагойся&quot; слово мне незнакомое, может это что-то лично с вами связанное? Прошу вас, следите за языком
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23 час.

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