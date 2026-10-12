Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники полиции Псковской области раскрыли серию краж, совершённых в прошлые годы

В Невельском муниципальном округе раскрыта серия краж из частных домовладений - правоохранители установили причастность к преступлениям ранее судимого мужчины 1990 года рождения.

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