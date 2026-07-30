🇬🇧Новый премьер-министр Британии Энди Бëрнем на встрече с Зе: Мы полностью поддерживаем Украину. Я лично поддерживаю вас на 100%, господин Президент.
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🇬🇧Новый премьер-министр Британии Энди Бëрнем на встрече с Зе: Мы полностью поддерживаем Украину. Я лично поддерживаю вас на 100%, господин Президент.
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