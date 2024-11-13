Один раз, зато сразу 412 тысяч рублей: пожилые смогут получить разовую выплату уже в 2025 году Ольга БезродняяНекоторые пожилые граждане, имеющие накопительную часть пенсии, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере до 412 тысяч рублей.