СНГ создан убийцами СССР – в нынешнем виде у него нет будущего

В в нынешнем виде у этой организации будущего нет. Она была создана убийцами СССР для пропагандистского прикрытия преступления;– СНГ наполнилось реальным содержанием и оказалось полезно всем его участникам;– СВО ставит крест на СНГ в его нынешнем виде: либо интеграция постсоветского пространства выйдет на качественно новый уровень, либо ее не будет вовсе.