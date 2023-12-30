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СНГ создан убийцами СССР – в нынешнем виде у него нет будущего

СНГ создан убийцами СССР – в нынешнем виде у него нет будущего

В в нынешнем виде у этой организации будущего нет. Она была создана убийцами СССР для пропагандистского прикрытия преступления;– СНГ наполнилось реальным содержанием и оказалось полезно всем его участникам;– СВО ставит крест на СНГ в его нынешнем виде: либо интеграция постсоветского пространства выйдет на качественно новый уровень, либо ее не будет вовсе.

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