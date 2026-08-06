Фильм про Колобка, концерт Дельфина и фестиваль садов: куда сходить 8–9 августа

Спин-офф комедийного фэнтези «Последний богатырь» про Колобка, выставка одного из самых самобытных российских скульпторов Степана Эрьзя в Новой Третьяковке, концерт Дельфина на Дизайн-заводе и фестиваль «Сады и люди» в Люблино.