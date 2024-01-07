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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум о гонке за MVP: «Меня искренне больше не интересует этот вопрос. Хочу вернуться в финал и стать чемпионом»

«Знаете, мне кажется, что меня искренне больше не интересует этот вопрос. Я многого добился в этой лиге, и сейчас нахожусь на той стадии, когда хочу преодолеть ранее недоступный мне рубеж.

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