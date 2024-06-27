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Ученые из Перми создали способ повышения эффективности оптоволокна

Ученые из Перми создали способ повышения эффективности оптоволокна

Эта разработка позволит улучшить качество передачи сигналов.Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали инновационный метод фиксации оптоволоконных кабелей с использованием гидрогеля из плавленого кварца и щелочи.

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