В Татарстане выросли цены на билеты в кино и театр

За год цены на билеты в театры Татарстана выросли на почти 20%. Об этом сообщает «Реальное Время». В сентябре 2023 года средняя стоимость билета составила 788,48 рубля, что на 19,6% больше, чем в прошлом году.
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