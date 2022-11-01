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Огонь, вода и неравнодушные сердца. Владимир Колокольцев вручил награды сотрудникам, которые спасли погибавших людей

«В преддверии профессионального праздника Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших.

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