Стал известен тайный план Байдена. Удержать власть ему помогут группировки

В субботу в ходе ежегодного круглого стола чернокожих лидеров член палаты представителей Максин Уотерс (демократ от Калифорнии) взорвала собравшуюся публику заявлением: "Это будет не какой-то там демократической кандидат — а Байден, и никто другой".