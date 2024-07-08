Стал известен тайный план Байдена. Удержать власть ему помогут группировки

В субботу в ходе ежегодного круглого стола чернокожих лидеров член палаты представителей Максин Уотерс (демократ от Калифорнии) взорвала собравшуюся публику заявлением: "Это будет не какой-то там демократической кандидат — а Байден, и никто другой".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии