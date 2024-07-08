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Стал известен тайный план Байдена. Удержать власть ему помогут группировки

Стал известен тайный план Байдена. Удержать власть ему помогут группировки

В субботу в ходе ежегодного круглого стола чернокожих лидеров член палаты представителей Максин Уотерс (демократ от Калифорнии) взорвала собравшуюся публику заявлением: "Это будет не какой-то там демократической кандидат — а Байден, и никто другой".

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Комментарии
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Сергей
Во, бля, помойная страна!!!!! Обожают дебилоида, который постоянно срет в штаны на ходу и несет пургу!!!!
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17 час.

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