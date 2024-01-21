В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

ТАСС/Сергей Савостьянов/POOL В КНДР считают президента Российской Федерации Владимира Путина самым близким другом корейского народа, говорится в сообщении аппарата помощников главы МИД Северной Кореи Цой Сон Хи по итогам визита в Россию.
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