В Вышневолоцком округе начался очный этап конкурса «Педагог года»

11 февраля в Вышневолоцком округе стартовал очный этап муниципального конкурса «Педагог года». В течение двух недель 11 педагогических работников будут проводить открытые уроки и занятия, давать мастер-классы, на которых покажут свои профессиональные навыки, об этом сообщили в администрации округа.