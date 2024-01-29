В Ростовской области беспилотник рухнул на детский лагерь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января, ФедералПресс. Военные России предотвратили пролет беспилотного летательного средства над Неклиновским районом Ростовской области: беспилотник «посадили», но он разрушил детский лагерь.
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