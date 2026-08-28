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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» интересен хавбек «Монако» Камара. Монегаски хотят 50-60 млн евро, но готовы продать его дешевле

« Челси » проявляет интерес к полузащитнику « Монако » Ламину Камара , утверждает Фабрицио Романо. Французский клуб оценивает 22-летнего сенегальца в 50-60 млн евро, однако готов рассмотреть продажу за меньшую сумму.

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